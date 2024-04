Wyciągnęli archiwalne nagranie z Kaźmierską. Już w 2008 r. szukała sławy

- Miała miejsce strzelanina w 2001 r. bodajże, to było w kwietniu. To było w ogóle nie w tym miejscu. W mieście był klub, który także nosił nazwę "Haidi". Grupa z Wrocławia miała zatarg z moim mężem i tam właśnie pomiędzy nimi były jakieś tam niesnaski. Była strzelanina. W ogóle to nie ma związku z tym klubem, oprócz tego, że właściciele po zamknięciu tamtego klubu przenieśli się na górę i tutaj do tego klubu, i przez jakiś tam moment klub funkcjonował pod nazwą Haidi - można usłyszeć.