Wybrzydza? Jest gburem? Stanisław z "Rolnik szuka żony" odpowiada

W końcu musiały paść te słowa: "Bardzo wam dziękuję za to, że przyjechałyście. Myślę, że bardzo się polubiliśmy. Mam wrażenie, że bardzo dobrze was poznałem, jednak zabrakło mi czegoś, co by się zadziało w sercu. Dlatego proponuję, żebyśmy zostali przyjaciółmi".