Wybredny senior w "Magii nagości". Trudno uwierzyć, czemu odrzucił atrakcyjną blondynkę

Do programu "Magia nagości" może zgłosić się każdy, nie tylko niezwykle atrakcyjne i młode osoby. Dlatego odważny 65-letni Kazimierz postanowił poszukać miłości, zaczynając od obejrzenia nagich ciał kandydatek do jego serca. Mężczyzna z pewnością zaskoczył swoimi przemyśleniami niejednego widza. Dużą wagę przykładał do koloru paznokci - czerwone to dla niego oznaka drapieżnej, ale seksownej kobiety, zaś biały odcień odstraszył go krzykliwością.