Wszystkie stacje jednym głosem. Zmieniają ramówki, by pokazywać, co się dzieje na Ukrainie

Wojna trwająca w Ukrainie zaczyna zmieniać bardzo dużo spraw w codziennym życiu w Polsce. Jedną z nich jest... program telewizyjny. Poszczególne stacje dostosowują się do oczekiwań widzów, poszukujących informacji na temat wojny, zmieniają więc w tym kierunku swoje ramówki. Widać to we wszystkich najważniejszych polskich kanałach: TVP, TVN i Polsacie.