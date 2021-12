Wszyscy kochankowie Maryli Rodowicz. Czy to jej największe osiągnięcie?

Twórcy dokumentu w pewnym momencie wchodzą na nieco grząski grunt. Próbują wyjaśnić, jak to się stało, że Rodowicz miała możliwość robienia kariery w PRL-u. - Robiła to, co robiła, a władza się do niej przytulała – pada z ekranu. Później widzimy ją śpiewającą na sportowej imprezie, na partyjnych wydarzeniach i wreszcie na Kubie, u boku Fidela Castro, który, jak mówi, zrobił na niej "piorunujące wrażenie". Widząc dokument o niej zrealizowany przez TVP, trudno nie zastanawiać się, czy dzisiaj też robi, co chce, a władza się do niej przytula, czy może jednak zawsze była konformistką?