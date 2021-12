Program TV na święta. Powtórki, ograne klasyki i ogólna nuda

Jak co roku święta Bożego Narodzenia staną się dla wielu pretekstem do relaksu i błogiego nicnierobienia przed telewizorem. Z myślą o kanapowcach sprawdziliśmy, co przygotowały na święta popularne kanały telewizyjne. I niestety musimy was zmartwić. Jeśli liczyliście na jakieś spektakularne niespodzianki, to grubo się przeliczyliście.