Wstrząsająca, prawdziwa historia. Netflix obnaża kolejnego oszusta

W serii Netfliksa przerażającą historię opowiadają też dzieci Sandry Clifton, którą Robert także ubezwłasnowolnił. Schemat był podobny. Robert poznał Sandrę za pośrednictwem portalu randkowego. Rozkochał ją w sobie, wdarł się do jej życia i nie zamierzał go opuszczać. Dzień po dniu odcinał ją od rodziny, doprowadzając do tego, że jej nastoletnie dzieci wyprowadziły się do swojego ojca. Miał ją już tylko dla siebie…