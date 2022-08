Wróciła niezręczna sytuacja sprzed lat. Ekipa "Familiady" znów się tłumaczy

Trudno wyobrazić sobie, by "Familiadę" mógł prowadzić kto inny. Karol Strasburger bawi widzów przez lata, choć ostatecznie dorobił się łatki "króla sucharów". Początkowo wydawała się go uwierać, w końcu przekuł ją na swoją korzyść - doskonale wie, że jego dowcipy żyją swoim życiem w sieci, więc do zabawy zaprosił internautów. W programie pojawiają się nie tylko ich żarty, ale i proponowane przez nich pytania. W końcu Strasbuger stał się jednym z najbardziej lubianych przez internautów bohaterów.