"Wszyscy mnie o to pytają". Kurdej-Szatan o powrocie do TVP

Barbara Kurdej-Szatan do nie dawna związana była publicznym nadawcą. W latach 2014-2021 występowała w serialu "M jak miłość" w roli Joanny Chodakowskiej. Poza tym, w TVP prowadziła lub współprowadziła także programy, takie jak: "Kocham cię, Polsko!" (2016-2018), "The Voice of Poland" (2016-2018), "The Voice Kids" (2018-2019) oraz "Dance Dance Dance" (2019).