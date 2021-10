Wpadka w "Pytaniu na śniadanie". Ida Nowakowska nie mogła się podnieść

Ida Nowakowska błyskawicznie zdobyła sympatię widzów i zawojowała niemal całą anteną TVP2. Dziś pojawia się niemal w każdym flagowym programie stacji. Była już jurorką w "Dance Dance Dance", współprowadziła "The Voice Kids", a obecnie prowadzi "You Can Dance. Nowa generacja". Do tego trzeba doliczyć pomniejsze formaty i okolicznościowe koncerty, a i tak to nie wszystko. Ida jest też jedną z gospodyń porannego pasma telewizyjnej Dwójki.