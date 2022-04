Wpadka w "Jeden z dziesięciu". Niemożliwe, że kucharz tego nie wiedział

Pomimo stałej i powtarzalnej formuły teleturniej "Jeden z dziesięciu" już od 28 lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Do programu prowadzonego przez Tadeusza Sznuka chętnie zgłaszają się miłośnicy wiedzy wszelakiej. Jednak by trafić do finału słynnej gry, trzeba wykazać się nie tylko szeroką znajomością różnorodnych tematów, ale też opanowaniem. Tylko wtedy można osiągać tak rekordowe wyniki jak ostatnio pani Basia z Torunia.