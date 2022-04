W "1 z 10" padł historyczny rekord. "Królowa" zmiażdżyła konkurentów

Teleturniej "Jeden z dziesięciu" jest nadawany od 1994 r., a mimo to cały czas cieszy się wielką popularnością wśród widzów i potencjalnych uczestników. Może dlatego, że to ostatni program, w którym liczy się przede wszystkim ogromna wiedza i zdolność błyskawicznego kojarzenia faktów? Pewnym jest, że chętnych do sprawdzenia się w programie nie brakuje. I czasami zdarzają się ludzie, którzy potrafią mocno zaskoczyć.