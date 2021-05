Wpadka w "Dzień Dobry TVN". Prezenterka pomyliła bez z rzepakiem

Wiosna, słońce, kwiaty… aż chce się wyjść na zewnątrz. Z tego założenia niewątpliwie wyszła ekipa prognozy pogody DDTVN. Widzowie mieli zobaczyć piękno rozbudzonej przyrody. Sęk w tym, że oglądali pole rzepaku, a prezenterka przekonywała ich, że to co widzą, to piękny bez.