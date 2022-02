Wojna na Ukrainie. Tak działa dezinformacja. TVP Info pokazała nieprawdziwe nagranie

"W rzeczywistości jest to jednak symulacja z gry komputerowej 'Digital Combat Simulator' zainspirowanej tzw. Duchem Kijowa. Kim jest 'Duch Kijowa'? To rzekomo pilot myśliwca MiG-29, który miał zestrzelić nad Kijowem ponad pięć wrogich maszyn. Wszystko jednak wskazuje na to, iż doniesienia o Duchu Kijowa to po prostu miejska legenda" - czytamy w poście na Instagramie.