Informacje tylko z państwowych źródeł. Regulator przestrzega rosyjskie media

Świat ze zgrozą obserwuje to, co dzieje się w Ukrainie. O godzinie 4 nad ranem prezydent Władimir Putin w telewizyjnym wystąpieniu dał wojskom rozkaz do wkroczenia na terytorium sąsiedniego państwa, otwarcie wypowiadając wojnę. Szczegółową relację można śledzić na żywo w aktualizowanym blogu WP Wiadomości.