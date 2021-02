Wojewódzki uderza w Egurrolę. "Widocznie teraz pomyślał sam"

W swoim najnowszym tekście publikowanym w "Polityce" Wojewódzki , jak zawsze, wbija szpilę znanym i lubianym, choć, to trzeba przyznać, niektórych chwali. Teraz dostało się Egurroli i Jędrzejczyk. Satyryk postanowił dopiec byłemu koledze ze stacji. Egurrola zdecydował bowiem, że zmieni barwy i zamiast dawać widzom rozrywkę pod banderą stacji komercyjnej, zrobi to samo w budzącej sporo kontrowersji TVP.

- Nowymi jurorami w show TVP2 pt. "Dance, dance, dance" będą zawodniczka walk wszelakich Joanna Jędrzejczyk oraz tancerz Agustin Egurrola. Świetny czas na transfer. Oboje będą oceniać, jak bardzo elastyczni są inni. Bo jak elastyczni potrafią być oni, to już wiemy - rzucił dziennikarz.

Ale to nie koniec. - Kinga Rusin i Michał Piróg, byli współpracownicy Agustina Egurroli, mocno i krytycznie odnieśli się do jego decyzji o przejściu do TVP. O Agustinie krąży taka opowieść, że w programie "Mam talent" zawsze pytał reżysera, jakie powinien mieć zdanie. Widocznie teraz pomyślał sam.