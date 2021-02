"Zawsze walczyłam dla wszystkich Polaków". Jędrzejczyk przerywa milczenie

W połowie lutego TVP ujawniło nowych jurorów tanecznego show "Dance, Dance, Dance". Okazało się, że w nowym sezonie Roberta Kupisza i Annę Muchę zastąpią Agustin Egurrola i Joanna Jędrzejczyk. O transferze jurora "You Can Dance – Po prostu tańcz" z TVN do TVP w gorzkich słowach mówili m.in. Kina Rusin i Michał Piróg. Słowa krytyki nie ominęły też trzykrotnej zawodowej mistrzyni świata.