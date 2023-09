Przyjaciele o Wojciechu Pijanowskim. Ujawnili, jaki prywatnie jest mistrz "Koła Fortuny"

Wojciech Pijanowski to twórca licznych teleturniejów, choć niewątpliwie kojarzony przede wszystkim z "Kołem Fortuny", który podbił serca widzów TVP na początku lat 90. Pijanowski trafił jednak do telewizji 20 lat wcześniej, w latach 70., a to za sprawą wielkiej pasji do gier, którą zaraził go ojciec.