Wojciech Pijanowski rozkręcił "Koło fortuny", a potem zniknął. Z plotkami na ten temat mierzy się do dziś

Do TVP trafił w połowie lat 70. po śmierci ojca, Lecha Pijanowskiego, krytyka filmowego, a prywatnie miłośnika planszówek, który o swojej pasji do gier opowiadał m.in. w młodzieżowym programie "Ekran z bratkiem". Kiedy okazało się, że Wojciech Pijanowski odziedziczył po ojcu nie tylko smykałkę do gier, ale i dobrze wypada przed kamerą, dostał posadę w telewizji.