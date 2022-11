Wojciech Bojanowski wspomina swoje nienarodzone dziecko

- Byliśmy gotowi na to, by w domu urządzić szpital. By zmierzyć się z tym wszystkim, co się dzieje. Po kilkunastu dniach okazało się, że jego serduszko przestało bić (...) Później przechodziłem depresję, próbowałem montować ten materiał, ale płakałem nad klawiaturą. Nie do końca mi to wychodziło. Dobrzy ludzie u mnie w firmie bardzo mi pomogli, więc w końcu udało się to złożyć - opowiadał wówczas Bojanowski, który co jakiś czas, także w swoich mediach społecznościowych, wraca do tematu dzieci nienarodzonych.