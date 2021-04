Wiosenna ramówka Trójki odrzucona. "Nie dało się jej obronić"

Według ustaleń portalu wirtualnemedia.pl radiowa Trójka proponowała w nowej ramówce m.in. wydłużenie audycji Wojciecha Cejrowskiego aż o godzinę. Argumentowała to dużą popularnością programu. Pasmo "Trójka do trzeciej" byłoby wydłużone i podzielone na dwie audycje - "Trójka do południa" nadawana w godzinach 9:00-12:00 i "Trójka do trzeciej" przez kolejne 3 godziny do 15:00. Ponadto zniknęłyby takie audycje jak "Winien i ma", "Świat i ludzie", "Muzycznej poczty UKF" i "Trójkowo rockowo".