Wiesław Nowobilski jest już zmęczony "Tańcem z gwiazdami"? Treningi mocno dają mu w kość

Jesteśmy właśnie na półmetku 13. edycji "Tańca z gwiazdami". Z show pożegnało się już 5 par, co oznacza, że 6 duetów wciąż ma jeszcze szansę na zwycięstwo. Wśród nich są Wiesław Nowobilski oraz Janja Lesar, którzy co tydzień dają z siebie wszystko na parkiecie. Podczas poniedziałkowego odcinka widzimy 1,5-minutowy idealny efekt ich pracy, lecz jak się okazuje za zamkniętymi drzwiami ich sali treningowej wcale nie wygląda to tak kolorowo.