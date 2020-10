Wieniawie aż opadła szczęka! Decyzja Polsatu oburzyła widzów

Ku zaskoczeniu wielu widzów to właśnie Karwan z nowym partnerem odpadli z programu. Fani programu zwrócili uwagę, że gwiazda w ostatnich dniach musiała być bardzo zdenerwowana. Poddała się testowi na obecność koronawirusa z dużym prawdopodobieństwem, że też zostanie wysłana na kwarantannę. Tak się na szczęście nie stało. Ale zmiana partnera w ostatniej chwili na pewno ją dodatkowo zestresowała.

"Taniec z gwiazdami": byli parą w życiu i na parkiecie

Wciąż zdaniem widzów Anna Karwan wypadła nieźle i nie zasługiwała na odejście z programu . "Byłam pewna, że Anna będzie walczyć o finał", "Kpina, pary które trzymają poziom odpadają", "Jestem w szoku, Ania mogła wygrać, "Po co mamy wysyłać te smsy skoro i tak to wszystko jest z góry ustawione. Odpadła dzisiaj osoba, która tańczy najlepiej" - pisali internauci na profilu programu na Instagramie.

Często pojawiały się głosy, że w tak nadzwyczajnej sytuacji nikt nie powinien rozstać się z programem. Przecież w taki sposób z anteny zniknęły 2 pary. Produkcja postanowiła rozwiązać to w jeszcze inny sposób.

Powołując się na zgodę właściciela licencji czyli BBC, zdecydowano o przywróceniu do ćwierfinału "Tańca z gwiazdami" Sylwestra Wilka, który miesiąc temu wycofał się z powodu kontuzji. Zdaniem wiernych fanów programu jest to nie fair w stosunku do innych par, które od dłuższego czasu trenują i walczą o zdobycie Kryształowej Kuli.