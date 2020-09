"Taniec z Gwiazdami". Niespodziewany zwrot akcji. Sylwester Wilk przerwał program [RELACJA]

Taniec z Gwiazdami - Nicole Bogdanowicz i Kamil Kuroczko

Taniec z Gwiazdami - Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz

Tuż po Nicole na parkiecie pojawił się Sylwester Wilk. Po ostatnim odcinku jego udział w programie stanął pod znakiem zapytania, bowiem kilkanaście godzin po występie niepełnosprawny sportowiec trafił do szpitala . Na szczęście stan jego zdrowia pozwolił mu na powrót do programu i w drugim odcinku zaprezentował widzom taniec współczesny.

Taniec z Gwiazdami - Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino

Następnie przyszła pora na Julię Wieniawę. Aktorka od początku typowana jest na zwyciężczynię 11. edycji "Tańca z Gwiazdami". Potknięcie w poprzednim odcinku paradoksalnie dodało jej skrzydeł i znów wróciła na szczyt. Walc wiedeński w jej wykonaniu do piosenki Jessie Ware "Say You Love Me" zachwycił jurorów.