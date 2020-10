"Taniec z gwiazdami": totalne zaskoczenie. Uczestnicy nie spodziewali się takiej roszady

"Taniec z gwiazdami" zaczyna zbliżać się do wielkiego finału. O Kryształową Kulę walczy już tylko pięć par. Nie wszystkie jednak miały okazję tym razem się pokazać. To zapoczątkowało ogromną roszadę. Jedna para odpadła, a druga... nieoczekiwanie powróci! Co się działo w odcinku?

Ania Karwan odpadła z "Tańca z gwiazdami" (Kadr z programu)