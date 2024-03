Wiemy, kto zastąpi Krzysztofa Respondka. To gwiazda estrady i kabaretu

- Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni wcześniej graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie - wspominał przyjaciela Krzysztof Hanke.