Wiemy, kto będzie nowym prowadzącym "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To zaskoczenie!

Maciej Rock to aktor, dziennikarz i prezenter. Zaczynał w radiu - pracował w Tok FM, Radiu Kolor i Polskim Radiu Bis. Potem przeszedł do telewizji, gdzie od 2002 r. przez kilka lat był gospodarzem popularnych programów, takich jak m.in.: "Idol" czy "Must Be The Music". Prowadził także duże imprezy estradowe: festiwal Sopot TopTrendy czy Piknik Country Mrągowo.