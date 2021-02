Wiemy, czym jeździ Kwiatkowski. Za tę sumę kupi się mieszkanie

Dawid Kwiatkowski jest jednym z najbardziej rozchwytywanych wokalistów w Polsce. Nie tylko śpiewa, nagrywa i koncertuje w ramach trasy, ale też występuje w telewizji. Widzowie mogą go kojarzyć chociażby z tego, że jest trenerem w programie TVP2 "The Voice Kids". To wszystko sprawia, że 25-latek od dłuższego czasu jest milionerem. Już trzy lata temu magazyn "Party" wyliczył, że Kwiatkowski może zarabiać rocznie nawet 10 milionów zł. Za same koncerty inkasował wtedy ok. 30 tys. zł.

Dawid Kwiatkowski panicznie boi się latać

Kwota wyjściowa tego auta zaczyna się od ok. 350 tys. zł, ale wokalista najprawdopodobniej posiada model z dodatkami, co podnosi jego wartość do ok. pół mln zł. Choć X6 wyjechał z salonu w kolorze białym, to jednak jego właściciel szybko postanowił, że preferuje inny wygląd. Stąd samochód trafił do studia detailingowego, z którego wyjechał w czarnej satynie. Ten kolor bez wątpienia sprawia, że auto prezentuje się lepiej.