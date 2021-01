Wojewódzki pokazał zdjęcie z przeszłości. "Worek pieniędzy teraz za taki bolid"

Kuba Wojewódzki to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy, co przekłada się na to, że świetnie zarabia. Stać go na luksusowe samochody, ale nie zawsze takimi jeździł. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcie z przeszłości, gdzie widzimy go wsiadającego do Volkswagena Golfa.

Share

Kuba Wojewódzki wrócił ostatnio z rajskich wakacji Źródło: fot. AKPA