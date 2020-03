"The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski chciał zrezygnować z kariery

Podczas nagrań pierwszej części finału "The Voice Kids" Anastazja Maciąg z drużyny Dawida przyznała, że bardzo bała się hejtu po wystąpieniu w programie. Dawid postanowił wesprzeć uczestniczkę i opowiedział swoją historię z początków kariery.

- Słuchaj Anastazja, ja w pierwszym roku swojej kariery chciałem już ją skończyć. Przeczytałem za dużo okrutnych, ostrych słów na swój temat w internecie - wyznał poruszony historią 14-latki Dawid Kwiatkowski, po czym zwrócił się do widzów.

- Droga publiczności. Reagujmy, gdy widzimy nienawiść, bo tego jest za dużo, to stało się modne. To jest chore. Stało się modne być tym, który nienawidzi - zaapelował trener "The Voice Kids".