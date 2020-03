Nadchodzi wielki finał "The Voice Kids". Kim są finaliści?

Jak będzie przebiegał wielki finał "The Voice Kids"? W pierwszym etapie na scenie zaprezentuje się troje uczestników z drużyny każdego trenera . Po występach trenerzy wybiorą jedną osobę, która przejdzie do drugiego i ostatecznego starcia. Troje uczestników zaśpiewa utwór solo, duet ze swoim trenerem oraz zaprezentuje swój singiel. O tym, kto zwycięży program, zdecydują widzowie w głosowaniu SMS. Najlepszy z najlepszych otrzyma tytuł Najlepszego Głosu w Polsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys zł.

Na scenie nie zabraknie także gości muzycznych. Wystąpią Viki Gabor, Alicja Szemplińska - zwyciężczyni 10. edycji "The Voice of Poland", zespół 4Dreamers złożony z uczestników pierwszej edycji "The Voice Kids". Zaśpiewają także zagraniczne gwiazdy - brytyjski zespół New Hope Club oraz fiński wokalista Isac Elliot.