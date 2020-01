"The Voice Kids": 13-latek objawieniem programu. Trenerzy wróżą mu wygraną

Takiego talentu w "The Voice Kids" jeszcze nie było. Marcin Maciejczak podbił serca trenerów i publiczności. Jego występ zachwyca. Zobaczcie wideo!

Talent show TVP2 z najmłodszymi zaskakuje z edycji na edycję . Do grona dotychczasowych nastoletnich, początkujących gwiazd "The Voice Kids" ma szansę dołączyć 13-letni Marcin Maciejczak z liczącej niespełna 400 mieszkańców wsi Bartochów w województwie łódzkim.

Występ chłopca, który na scenie zaśpiewał niezwykle trudny utwór "I'll Never Love Again" Lady Gagi, zszokował widownię oraz trenerów. Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron odwrócili swoje fotele po zaledwie kilku wyśpiewanych taktach.

Jeszcze przed premierą najnowszej edycji "The Voice Kids", zobaczcie fragment sobotniego występu 13-letniego Marcina, który śpiewem interesuje się od ok. 6 lat. Dodatkowo chłopiec, w domowym zaciszu, nagrywa telefonem klipy, tworzy do nich scenografie i sam je montuje. Mimo bardzo młodego wieku Marcin ma na koncie kilka scenicznych występów przed wielką publicznością.