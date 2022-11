Wielkie zmiany w Polsacie. Edward Miszczak za Ninę Terentiew

Teraz wieści o transferze Miszczaka z TVN do Polsatu publikują Wirtualne Media. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze, Miszczak na początku 2023 r. zostanie dyrektorem programowym Polsatu, a co za tym idzie, Nina Terentiew straci stanowisko na rzecz młodszego kolegi. Ten jednak będzie raportował do niej, gdyż - jak wskazują Wirtualne Media - Terentiew ma pozostać w zarządzie Telewizji Polsat.