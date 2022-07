Koniec czasu wizjonerów. To dlatego Edward Miszczak musiał odejść z TVN

- Choć to osoba z kręgu TVN, będzie to kolosalna zmiana - mówi prof. Wiesław Godzic. - Tak jak kolosalna jest różnica między ludźmi promowanymi przez korporacje, a taką indywidualnością, jaką był Miszczak. Ta wiadomość poniekąd znakomicie wyjaśnia jego decyzję o odejściu. To człowiek, który nie jest w stanie pracować i rozwijać swoich autorskich koncepcji w strukturze korporacyjnej, mając nad sobą korporacyjną władzę.