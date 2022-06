Co dalej z Edwardem Miszczakiem? Plotkuje się, że przejdzie do konkurencji

- Wszyscy zastanawiają się, co będzie dalej. Podobno Edward ma przejść do Polsatu, bo Nina Terentiew ma odejść w okolicach grudnia. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi, wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni. Plotkowano o tym już od dawna, ale nie chcieliśmy do końca w to uwierzyć - zdradziła Plotkowi osoba z produkcji TVN.