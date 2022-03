Wielkie charytatywne widowisko. Artyści ze świata murem za Ukrainą

Wśród gwiazd, które nagrały specjalne wideo, w których namawiały do wspierania Ukrainy, także finansowo, znaleźli się m.in. Imagine Dragons, Craig David czy Nothing But Thieves i plejada znakomitych ukraińskich artystów, w tym Dakha Brakha, Alyona Alyona czy GO_A. Wyemitowano też specjalną wersję piosenki "Russians" Stinga, którą nagrał na nowo właśnie po to, by okazać wsparcie Ukrainie.