"Save Ukraine - #StopWar". Artyści zjednoczą się w wielkim międzynarodowym koncercie

Na scenie pojawi się plejada muzycznych gwiazd zjednoczonych w jednym celu - pomocy objętej wojną Ukrainie. Wśród zadeklarowanych gości wystąpią m.in. Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, zwycięzcy Eurowizji Salvador Sobral i Netta oraz ukraińscy twórcy - Dakha Brakha, Ruslana, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona i inni. Gospodarzami wydarzenia są m.in. Timur Miroshnichenko i Masza Efrosinina.