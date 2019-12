"Wiedźmin": przeżyłem Próbę Traw. Jestem gotów na uroczystą premierę

Ekipa "Wiedźmina" Netfliksa jeździ po świecie, promując nadchodzącą premierę serialu. Wkrótce zawitają także do Warszawy, gdzie na śmiałków czeka Próba Traw. Kto przeżyje ten wiedźmiński sprawdzian, będzie mógł zgarnąć zaproszenie na premierę z głównymi aktorami "Wiedźmina".

Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Lauren Hissrich (showrunnerka) i Tomek Bagiński przybędą 18 grudnia do Warszawy, by wraz z polskimi fanami świętować premierę serialu " Wiedźmin " na Netfliksie. Chętnych na taką imprezę z pewnością nie zabraknie, ale udział wezmą nieliczni. Między innymi ci, którzy pomyślnie przejdą Próbę Traw. "Medalion dostanie każdy, kto choć podejmie próbę. Na najwytrwalszych czeka 200 podwójnych zaproszeń. 200 i ani jednego więcej" - czytamy na stronie wydarzenia, które odbędzie się w sobotę 14 grudnia.

"To oczywiste. Chcą zmutować dzieciaka, poddać go Próbie Traw i zmianom, ale nie wiedzą, jak to zrobić. (...) Ukryte w podziemiach zakurzone butle legendarnych eliksirów, alembiki, piece i retorty... Żaden z nich nie wie, jak się tym posłużyć" – pisał Andrzej Sapkowski. Z jego książek wiemy, że Próba Traw była jednym ze śmiertelnie niebezpiecznych sprawdzianów, które musieli przejść wszyscy młodzi kandydaci na wiedźmina. Przeżywali nieliczni (według Geralta: 3-4 chłopcy na 10), a później wcale nie mieli z górki.