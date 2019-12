"Wiedźmin": Polacy rozczarowani serialem Netfliksa. Porównania do "Korony królów"

Polacy rozpoczęli weekend i zaczęli oglądać "Wiedźmina" na Netfliksie. Przeważają negatywne opinie.

We wpisach internautów przewija się porównanie "Wiedźmina" do serialowego chłopca do bicia, czyli polskiej "Korony królów". Na niekorzyść produkcji Netfliksa.

"Po obejrzeniu pierwszego odc. "Wiedźmina" powiem: jeśli "Korona królów" to 0, a "Gra o tron" to 100, to "Wiedźmin" ma około 15. I to tylko ze względu na machanie mieczem".