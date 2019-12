"Wiedźmin": Niedługo ruszą prace nad 2. sezonem. Jednak na jego premierę trzeba będzie czekać

Serial "Wiedźmin" jest jedną z głośniejszych premier Netfliksa w tym roku. Temat szczególnie interesuje polskich fanów serii. Producenci wcześniej zapowiadali, że powstanie 2. sezon. Poznaliśmy nieco szczegółów. Wiemy, kiedy ruszą prace nad nim i kiedy go zobaczymy.

Showrunnerka Lauren Hissrich w rozmowie z Games Radar przyznała, że relacje między postaciami stworzone w 1. sezonie będą siłą 2. sezonu, a one same staną się jeszcze mocniejsze i jeszcze ważniejsze. Dodała też, że ma nawet pomysł na aż 7 sezonów "Wiedźmina".

- Gdy dojdziemy do takiego etapu, to pewnie będę miała pomysł na serial do 20. sezonu. Będziemy tworzyć ten serial tak długo, jak ludzie będą zainteresowani i będzie dostępny materiał do pracy - stwierdziła pół żartem, pół serio.