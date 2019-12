Netflix wykupił od Showmax polskie produkcje. "Rojst" i "Egzorcyta" ponownie dostępni

Netflix zdecydował wykupić się od Showmax prawa do polskich produkcji. Dzięki temu "Rojst", jeden z lepszych seriali jesieni 2018 r., znowu będzie można obejrzeć w naszym kraju.

Platforma streamingowa Showmax była dostępna w Polsce przez 2 lata do końca stycznia 2019 r. Cena za usługę była bardzo niska - subskrybenci płacili zaledwie 19,99 zł. Często były promocje na darmową usługę, m.in. z sieci Play. Właściciel platformy wycofał się z polskiego rynku, by skupić się na afrykańskim. Nie wiadomo było, co się stanie z polskimi produkcjami Showmax.