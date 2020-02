"Wiedźmin": mieliśmy to cały czas przed oczami. Niesamowity zbieg okoliczności czy coś więcej?

Twitterowicz porównał zdjęcie bohatera "Wiedźmina" i innej słynnej postaci. Aż trudno uwierzyć.

Jaskier grany przez Joeya Bateya to bez wątpienia najpopularniejszy bohater netfliksowego "Wiedźmina". Jego "Grosza daj Wiedźminowi, sakiewką potrząśnij" to memogenny hit internetu, który od kilku tygodni nucą fani serialu. I który na YouTubie zbiera miliony wyświetleń. A co, jeśli wam powiemy, że Jaskier ma coś wspólnego z… disnejowską księżniczką? Do takiego wniosku doszedł twitterowicz, który zestawił ze sobą 2 zdjęcia. Na jednym widzimy Bateya w kostiumie Jaskra, na drugim Elzę z bijącej rekordy popularności "Krainy lodu".