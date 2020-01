"Wiedźmin": wiadomo, ile zarobił Henry Cavill

Henry Cavill, odtwórca głównej roli w serialu "Wiedźmin" Netfliksa, zarobił na produkcji kilka milionów dolarów.

Cavill bez wątpienia dał z siebie wszystko. Pomruki i przekleństwa Geralta w jego wykonaniu stały się już tematem memów, na dobre zapadając w pamięć. Ale nie tylko to – aktor długo przygotowywał się do roli i nie zgodził się na to, by zastępowano go dublerami w scenach walk. W wywiadach często podkreślał, że to jego wymarzona rola - jest fanem wiedźmińskiego cyklu.