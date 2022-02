Widzowie posłuchali apelu TVN. Wiadomo, ile skarg wpłynęło do KRRiT

Już za 11 dni wygasa koncesja TVN7 na nadawanie. Jeśli KRRiT nie podejmie decyzji, widzowie stracą dostęp do kanału w naziemnej telewizji cyfrowej. TVN apeluje co rusz o to, by wysyłać skargi. Tysiące osób odpowiedziało na ten apel.