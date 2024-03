Widzowie oburzeni. Rozwścieczyła ich kontrowersyjna zabawa uczestników "Love Island"

Zabawa wywołała sporo słów krytyki ze strony widzów, którzy rozpisują się w mediach społecznościowych. "Nigdy nie komentuję, ale to jest najgorsza edycja… Nie da się tego oglądać", "Halo, produkcja! Może jakieś głosowanie dla widzów?! I eliminacja najbardziej żenujących i obrzydliwych uczestników?", "Dzisiaj poczułam totalne zażenowanie, oglądając odcinek, ta gra była obrzydliwa. Każdy z każdym, do końca sezonu każdy wyjdzie z opryszczką", "Czy tylko ja uważam, że to już jest niesmaczne?" - piszą internauci.