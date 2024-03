Jessika rozbiła parę w "Hotelu Paradise". Jej notowania u widzów od razu skoczyły

"Aż mnie zatkało, jak to usłyszałam. Ocean żenady", "Michał jako jedyny był w parze, nagle inna laska mówi: 'Będziesz mój', a on co? Zamiast strząchnąć jej rękę, wali jakimś tekstem a la Coelho", "Dziewczyna mu odpada, a ten ani me, ani be. Widać jak mu zależało", "Najbardziej mnie dziwi, że po tym tekście Martyna dalej miała żal do Jessiki. Powinna jej dziękować, bo wyszło szydło z wora. Pięciu zł bym nie dała za Michała" - pisali w mediach społecznościowych.