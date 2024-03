"Love Island. Wyspa miłości". Adrian i Patrycja poznali się wcześniej? "Zostawiamy to między nami"

Wtedy Patrycja przypomniała sobie, z kim rozmawia. Adrian zdecydował, że lepiej tego nie rozgłaszać: - Aha, to już przypominasz sobie, tak? No to już wiesz, kim jestem, nie musisz mówić, że nie wiesz. No dobrze, nieważne, nieważne. No i jakby wiesz, o co chodzi, tak? Ale myślę, że zostawiamy to między nami.