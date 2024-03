1 z 5 "Love Island. Wyspa miłości". Adrian w ogniu krytyki. Widzowie go nie polubili. O co poszło?

Ruszyła dziewiąta edycja programu "Love Island". Show dopiero się rozkręca, a internauci już pałają antypatią do jednego z uczestników. W komentarzach publikowanych w sieci najbardziej obrywa się Adrianowi. Za co? Powodów jest kilka. Jeden z nich to tatuaże, a raczej to, co mężczyzna o nich sądzi.