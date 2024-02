Ujawniono nowych uczestników "Love Island". Fani już komentują

"Plusujecie zawodami, czyżby wreszcie zwykli ludzie?", "Wow, już dwie osoby i żadna z nich nie jest trenerem personalnym? Co się dzieje", "To już druga osoba mająca 'normalny' zawód. No nie wierzę, trenerzy personalni się skończyli czy jak", głoszą komentarze. Nie wszyscy byli jednak przekonani. "Oj już nie chwalcie dnia przed zachodem słońca. W poprzednich [edycjach – przyp. aut.] też tak chwaliliście, a później okazało się całkiem co innego. Poczekajmy, aż buzię otworzą" – napisała jedna z kobiet.