Karolina Gilon z "Love Island" cieszy się nową sylwetką. Broni swojej pupy

Do tej podróży Karolina Gilon przygotowywała się fizycznie od dłuższego czasu. Dużo ćwiczyła na siłowni i stosowała dietę z "oknem żywieniowym" od 12.00 do 20.00. Użytkownicy jej profilu internetowego twierdzili, że ulega mitom, a spadek wagi zawdzięcza przede wszystkim znanemu lekowi na cukrzycę, który przy okazji powoduje chudnięcie. Kiedy wytknięto jej, że ma "zapadnięty brzuch", odparła, że to tylko "wystające żebra".